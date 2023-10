A7 zwischen Rendsburg und Büdelsdorf nur einspurig befahrbar

Rendsburg (dpa/lno) –

Wegen Asphaltschäden ist die Autobahn 7 in Richtung Norden zwischen Rendsburg und Büdelsdorf am Donnerstag nur einspurig befahrbar. Das teilte die Autobahn-Direktion am Mittwochabend mit. Bei einer Streckenkontrollfahrt wurden mehrere Asphaltschäden festgestellt, die kurzfristig saniert werden müssten, um die Verkehrssicherheit garantieren zu können, hieß es. Daher werde der Verkehr von 5.00 Uhr bis 17.00 Uhr einspurig an der Arbeitsstätte für die Sanierungen vorbeigeführt. Die Ausfahrt Richtung Norden bei Büdelsdorf sei nicht möglich. Der Verkehr werde vor dem Autobahnkreuz Rendsburg Richtung Norden auf die Umleitung 57 umgeleitet.