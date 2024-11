A7 wird zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf gesperrt

Auf der A7 in Schleswig-Holstein wird gebaut – einschließlich vorübergehender Sperrung. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Owschlag (dpa/lno) –

Autofahrer auf der A7 in Richtung Süden müssen zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf vorübergehend einen Umweg fahren. Die Sperrung der Autobahn wegen Bauarbeiten beginnt heute um 20.00 Uhr und dauert bis Montag, 4:00 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Grund ist der Neubau einer Brücke an der Anschlussstelle Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Es sollen Gerüste abgebaut und Entwässerungsleitungen errichtet werden. Außerdem sollen eine Inselbaustelle im Mittelstreifenbereich abgebaut und gelbe Markierungen von der Fahrbahn entfernt werden. Nach Abschluss der Arbeiten werde die A7 in beide Fahrtrichtungen wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.