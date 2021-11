A7 wird wegen Tunnel-Update voll gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen eines Software-Updates für den Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen wird die A7 am Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend ab 22.00 Uhr bis Montagmorgen um 5.00 Uhr kann die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Schnelsen-Nord nicht befahren werden, wie das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Von der Vollsperrung betroffen sind sowohl die Fahrtrichtung Flensburg/Kiel als auch die Richtung Hannover. Die Fahrt über das Dreieck Hamburg-Nordwest in und aus Richtung Heide ist möglich.

Die Sperrung sei wegen des Aufschaltens der neuen Tunnelsoftware und Prüfungen zur Verkehrssicherheit erforderlich, hieß es. Die Sperrzeit soll jedoch auch dazu genutzt werden, den rund 550 Meter langen Lärmschutztunnel zu warten.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-869283/2

Pressemitteilung