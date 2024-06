A7 vor Elbtunnel repariert: Drei Spuren Richtung Süden frei

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Reparatur eines Fahrbahnschadens auf der Autobahn 7 kurz vor dem Hamburger Elbtunnel sind seit Samstag wieder alle drei Fahrstreifen in Richtung Süden befahrbar. Die Arbeiten seien am Freitag erfolgt, Beton und Asphalt mittlerweile ausgehärtet, teilte die Autobahn GmbH Nord am Samstag mit. Auch die Ausfahrt Othmarschen ist wieder voll verfügbar.

Die Richtungsfahrbahn Hannover war zwischenzeitig im Bereich Hamburg-Othmarschen nur zweispurig befahrbar. Dadurch gab es am Freitag Verkehrsbehinderungen und Stau. Auf dem Hauptfahrstreifen hatte sich der Deckel eines Kabelschachts gelöst. Ursache war vermutlich die starke Belastung durch den Lastwagenverkehr. Die Reparatur konnte nicht aufgeschoben werden, weil am Sonntag das EM-Spiel Polen-Niederlande im Volksparkstadion stattfindet. Dazu werden 49 000 Fußballfans erwartet.