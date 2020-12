A7-Vollsperrung am Wochenende: Lärmschutztunnel vor Betrieb

Techniker sind mit letzten Arbeiten in der Weströhre des Tunnels Stellingen der A7 beschäftigt. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen Bauarbeiten am neuen Lärmschutzdeckel in Hamburg-Stellingen wird die A7 am heutigen Freitagabend komplett gesperrt. Bis Montagmorgen müssen Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Eidelstedt einer Umleitung folgen. Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH empfiehlt dem überregionalen Verkehr, die Sperrung über die A1, die A21 und die B205 zu umfahren.

Während der Sperrung soll eine neue Verkehrsführung in Stellingen eingerichtet werden. Nach Fertigstellung der Weströhre des fast 900 Meter langen Lärmschutztunnels werde diese vorerst den gesamten Verkehr aufnehmen, hieß es. Die im April 2019 eröffnete Oströhre soll bis zum 8. Februar für den vierspurigen Verkehr in Richtung Norden umgebaut werden. Bis dahin ist das Auffahren in Stellingen in Richtung Flensburg/Kiel nicht möglich. Nach einer weiteren Vollsperrung der A7 sollen dann die Autos durch beide Röhren rollen.

Die A23 (Heide-Hamburg) wird an diesem Wochenende in Richtung Süden bereits ab Halstenbek-Krupunder gesperrt. Der Hamburger Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer will die A7-Vollsperrung nutzen, um Unfallschäden an der Brücke Halstenbeker Straße zu beseitigen.

