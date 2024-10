A7 und Elbtunnel werden am Wochenende gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg drohen am Wochenende wieder Verkehrsbehinderungen: Wegen der Montage neuer Verkehrszeichenbrücken muss die Autobahn A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen für 55 Stunden voll gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung beginnt am Freitag um 22.00 Uhr und endet am Montag um 5.00 Uhr.

Im Zuge dieser Montagen sind auch Softwareanpassungen für den Verkehrsrechner im

Elbtunnel erforderlich. Dafür muss der Hamburger Elbtunnel ab Samstag um 20.00 Uhr bis Montag um 5.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

«Die Arbeiten für die Verbreiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen gehen sehr gut

voran», teilte die Autobahn GmbH mit. Es seien bereits alle neuen Brückenpfeiler fertiggestellt und die neuen Stahlträger vollständig eingebracht. In den nächsten Monaten sollen nun die neuen Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert werden.

Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.