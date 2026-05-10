A7 und Elbtunnel in Richtung Hannover wieder frei

Hamburg (dpa/lno) –

Die Autobahn 7 und der Elbtunnel in Richtung Hannover sind wieder frei. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn sei mit gut einer Vierteilstunde Verspätung aufgehoben worden, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei. Der Grund für die Verzögerung war zunächst unklar.

Während der Sperrung der Richtungsfahrbahn sollte die erste Röhre des künftigen Lärmschutztunnels Altona auf die Eröffnung vorbereitet werden. Im Elbtunnel fanden Wartungsarbeiten statt, auf der Südseite der Elbe wurde weiter an der Verbreiterung des Autobahnabschnitts gearbeitet. Die Fahrtrichtung Flensburg war von der Sperrung nicht betroffen.

Auf den Umleitungsstrecken war es vor allem am Sonntagnachmittag zu längeren Staus gekommen. Fahrzeugschlangen bildeten sich auf der A1 ab Hamburg-Billstedt und auf den Zufahrtsstraßen zu den innerstädtischen Elbbrücken sowie vor der Elbbrücke der B404 in Geesthacht östlich von Hamburg.

Am Wochenende begannen in Hamburg Schulferien. Außerdem fand der dreitägige Hafengeburtstag statt und im Volksparkstadion spielte der HSV vor 57.000 Zuschauern gegen den SC Freiburg – die Badener verloren mit 3:2.