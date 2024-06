A7 und Elbtunnel in Hamburg voll gesperrt

Hamburg (dpa) –

Autofahrer in und um Hamburg müssen an diesem Wochenende wieder Umwege und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Grund ist die Sperrung der A7 und des Elbtunnels wegen des Abbruchs einer Brücke. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld und der Richtungsfahrbahn Flensburg zwischen Heimfeld und Volkspark begann am späten Freitagabend und soll nach Angaben der Autobahn GmbH Nord bis Montagmorgen 5.00 Uhr andauern.

Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Nach Angaben der Polizei verursachte am Samstagvormittag bei regem Verkehr ein Unfall auf der A1 bei Stillhorn zusätzliche Behinderungen – insbesondere im Fernverkehr. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.

Während der 55-stündigen Vollsperrung soll eine Radweg- und Fußgängerbrücke an der Baurstraße in Bahrenfeld abgerissen werden. Die Überführung muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf acht Spuren weichen. Eine provisorische Brücke soll bis Anfang November verfügbar sein. Bis dahin sollen Radfahrer und Fußgänger über den Osdorfer Weg ausweichen.

Südlich des Elbtunnels soll die Verkehrsführung innerhalb der Baustelle geändert werden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte. Im Tunnel selbst wird während der Sperrung der Rechner gewartet. Außerdem sollen betriebstechnische und Feuerwehrübungen stattfinden.