A7 und Elbtunnel gesperrt: Staugefahr im Norden

Auf der A1 Richtung Süden müssen sich Autofahrer zwischen Billstedt bis Dreieck Norderelbe auf mehrere Kilometer stockenden Verkehr einstellen. (Archivbild) Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen der Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels müssen Autofahrer an diesem Wochenende in Hamburg geduldig sein. Aktuell gibt es ein hohes Verkehrsaufkommen auf der A1, weil viele Fahrer der Sperrung auf diese Art ausweichen, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale sagte. Es sei damit zu rechnen, dass der Verkehr in den nächsten Stunden wohl noch weiter zunehmen werde.

Richtung Norden halte sich die Problematik zurzeit noch in Grenzen, doch Richtung Süden müssen sich Autofahrer zwischen Billstedt bis Dreieck Norderelbe aktuell auf rund sechs Kilometer stockenden Verkehr einstellen.

Wegen Bauarbeiten sind die A7 in Hamburg und der Elbtunnel seit Freitagabend für 55 Stunden voll gesperrt. Die Sperrung zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld soll spätestens am Montagmorgen 5.00 Uhr enden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Die Umleitung für den überregionalen Verkehr verläuft zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd über die Autobahnen A1, A21 und die Bundesstraße B205. «Es wird ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren», hieß es in der Mitteilung der Autobahn GmbH. Innerstädtisch können Autofahrer über die Neuen Elbbrücken ausweichen.

Neue Tunnelleitzentrale

Die A7 nördlich und südlich des Elbtunnels wird auf acht Spuren ausgebaut. Der Elbtunnel bekommt eine neue Leitzentrale, von der aus auch die Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen und -Stellingen sowie der dritte, noch im Bau befindlichen Tunnel im Bereich Altona gesteuert werden sollen.

Während der Sperrung soll mit der elektronischen Integration der Tunnel in die Leitzentrale begonnen werden. Zugleich sind Wartungs- und Asphaltarbeiten im Elbtunnel geplant. Außerdem sollen neue Verkehrszeichenbrücken errichtet werden. Nach Angaben des ADAC wird der Elbtunnel in diesem Jahr noch an drei weiteren Wochenenden voll gesperrt.