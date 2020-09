A7: Sperrung Richtung Hannover wegen eines umgekippten Lkw

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hildesheim (dpa/lni) – Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagabend mit seinem mit flüssigem Kunststoff beladenen Lastwagen auf der Autobahn 7 umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Die daraufhin erfolgte Sperrung der Fahrbahn zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd dauerte auch am frühen Mittwochmorgen noch an, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie lange sie noch dauern werde, konnte er nicht sagen.

Wegen eines medizinischen Notfalls sei der Lkw-Fahrer rechts von der Fahrbahn abgekommen, hieß es weiter. Der Lastwagen sei umgekippt und habe Teile der Fahrbahn blockiert. Der Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Hubschrauber nach Hannover in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Kunststoff wurde abgepumpt, um das Fahrzeug wieder aufrichten zu können. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt abgeleitet. Zwischenzeitlich bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau.