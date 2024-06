A7 Richtung Süden bei Schleswig am Wochenende gesperrt

Rendsburg (dpa/lno) –

Autofahrer auf der A7 in Richtung Hamburg müssen am Wochenende erneut Umwege und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen 5.00 Uhr wird die Autobahn in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Schleswig/Jagel und der Anschlussstelle Warder wegen Asphaltsanierung gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Der Verkehr wird von Schleswig/Jagel über die B77 bis nach Jevenstedt und weiter über die L328 bis zur Anschlussstelle Neumünster-Nord zurück zur A7 geführt.

Ein großräumiges Ausweichen über die B5 und A23 ist aufgrund der Sperrung der B5 zwischen Witzwort – Tönning nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Norden wird den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt.

Aufgrund der notwendigen Asphaltmengen wird die Fahrbahn an zwei Wochenenden saniert. Am vergangenen Wochenende war die A7 zwischen Schleswig/Jagel und dem Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt.