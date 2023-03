Nach Fahrbahnschäden auf A7 folgt letzte nächtliche Sperrung

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrbahnabsackungen auf der A7 in Hamburg haben diese Woche für erhebliche Einschränkungen in Richtung Norden gesorgt. Der Bereich zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof ist seit Freitagmorgen wieder frei – die Strecke zwischen Bahrenfeld und Volkspark sollte in der Nacht zum Samstag ein letztes Mal gesperrt werden.

Zwischen den beiden Anschlussstellen nördlich der Elbe sind derzeit zwei von drei Spuren Richtung Nord befahrbar. Von 22.00 Uhr am Freitagabend bis etwa 6.00 Uhr am Samstag wird der Bereich dann noch einmal voll gesperrt. Autofahrer können in diesem Zeitraum die Umleitung U31 nutzen. Aufgrund der Wetterlage könne die Aufhebung der Sperrung eventuell auch eine Stunde länger dauern, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord.

Am Freitagnachmittag gab es erneut reichlich Stau und stockenden Verkehr. Ein Großteil davon sei jedoch normaler Feierabendverkehr, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale Hamburg. Demnach staute es sich hinter dem Dreieck Südwest in nördliche Richtung zeitweise auf etwa zwölf Kilometern.