A7 Richtung Norden gesperrt – Maisschrot auf der Fahrbahn

Lürschau (dpa/lno) –

Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 7 bei Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg) mit seinem Auflieger gegen eine Brücke geprallt. Dabei riss der Anhänger auf, und Tierfutter ergoss sich auf rund 100 Metern über die Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Ursache des Unfalls war demnach der nicht vollständig eingefahrene Auflieger.

Die A7 ist seit dem Morgen in Fahrtrichtung Norden wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar. Wegen der Witterung gestaltet sich das Entfernen des Maisschrots von der Fahrbahn aufwendig. Der Verkehr wird ab Schuby von der Autobahn umgeleitet.

Durch herabfallende Teile und die Ladung wurden zudem zwei weitere Autos beschädigt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Eine Begutachtung der beschädigten Brücke steht noch aus; zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.