Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Freitagnachmittag die Fahrer eines Lastwagens und eines Reisebusses verletzt worden. Der Lastwagen fuhr auf den Bus auf, der Lkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der Busfahrer leicht. Fahrgäste befanden sich an Bord des Reisebusses nicht. Die Autobahn zwischen Tarp und Flensburg sollte nach Angaben der Polizei noch bis in den Abend gesperrt bleiben.