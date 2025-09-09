Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A7

Bad Fallingbostel (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen auf der Autobahn 7 ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Der 37-Jährige war zwischen der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck auf einen anderen Lkw aufgefahren, bestätigte die Polizeiinspektion im Heidekreis. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. In dem anderen Wagen wurden zwei Männer leicht verletzt. Die Strecke in Richtung Hannover wurde am Nachmittag wieder freigegeben.