A7 nach Lkw-Unfall in Richtung Norden gesperrt

Rendsburg (dpa/lno) – Die A7 ist am Dienstag wegen eines Lkw-Unfalls zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Norden komplett gesperrt worden. Wie die Polizei berichtete, war am Morgen zunächst ein Lastwagen in die Mittelplanke gefahren. Dabei wurden größere Mengen an Erdreich auf die Fahrbahn geschleudert. In dem Stau, der sich infolge des Unfalls gebildet hatte, fuhr ein anderer Lastwagen auf einen weiteren auf. Dabei wurde den Angaben zufolge ein Anhänger so beschädigt und verschoben, dass alle drei Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt werden mussten.

Bei einem Lastwagen sei der Dieseltank durch den Zusammenprall leckgeschlagen, hieß es weiter. Aufgrund der erforderlichen umfangreichen Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten sei mit einer baldigen Freigabe der Autobahn nicht zu rechnen. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt.

