A7 nach Lkw-Feuer stundenlang gesperrt

Hedemünden (dpa/lni) –

Die Autobahn 7 in Richtung Hannover ist nach dem Brand eines Lastwagens zwischen Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Abschnitt aufgrund der Bergungsarbeiten noch ein paar Stunden gesperrt bleiben. Der Unfall wurde demnach gegen kurz vor 4.00 Uhr gemeldet. Verletzt worden sei niemand. Zur Unfallursache gibt es noch keine Informationen. Auch die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt, wird aber von der Polizei als sehr hoch eingeschätzt.