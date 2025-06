A7 nach angekündigter 55-Stunden-Sperrung vorzeitig frei

Hamburg (dpa/lno) –

Die A7 ist trotz der angekündigten 55-Stunden-Wochenendsperrung vorzeitig wieder freigegeben worden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Süd konnte nach Angaben der Autobahn GmbH Nord bereits am Sonntag gegen 22.30 Uhr wieder aufgehoben werden, statt wie geplant am Montagmorgen. Betroffen war der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld. Grund für die Sperrung waren laut Autobahn GmbH Nord Arbeiten für den Neubau des Autobahnkreuzes HH-Hafen und die dazugehörige Erweiterung der A7 auf acht Fahrstreifen im Bereich Heimfeld. Die Sperrung hatte am Freitag gegen 22 Uhr begonnen.