A7 ist nach Vollsperrung wieder frei

Hamburg (dpa) –

Die Vollsperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld ist aufgehoben. Nach Angaben der Autobahn GmbH konnten die Arbeiten an der A7 K20 Hochstraße Elbmarsch und am Neubau Tunnelleitzentrale abgeschlossen werden. Beide Fahrtrichtungen sind für den Verkehr vollständig freigegeben.

Während der Sperrung wurde an der elektronischen Integration der neuen Lärmschutztunnel in die neue Leitzentrale des Elbtunnels gearbeitet. In den vergangenen Jahren sind im Zuge der Erweiterung der A7 Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen und -Stellingen gebaut worden. Ein dritter Tunnel wird zurzeit im Bereich Altona errichtet. Südlich des Elbtunnels werden neue Verkehrszeichenbrücken aufgebaut, während der Elbtunnel selbst gewartet wird.