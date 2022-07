A7 in Richtung Süden wieder freigegeben: Bauarbeiten beendet

Hamburg (dpa) –

Nach den Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld ist die Fahrbahn in Richtung Süden seit den frühen Morgenstunden nun wieder befahrbar. Die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona konnten frühzeitig abgeschlossen werden, teilte die Baufirma am frühen Montagmorgen mit. Wegen des Baus mussten Autofahrer am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Für die Arbeiten war die Strecke zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel ab Freitag, 22.00 Uhr, gesperrt. Die vier Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen waren bereits davor nicht mehr befahrbar.