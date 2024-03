A7 in Richtung Hannover am Wochenende gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Für eine Asphaltreparatur wird die A7 in Hamburg-Stellingen an diesem Wochenende in Richtung Hannover voll gesperrt. Die Sperrung geht von Freitagabend 20.00 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen 5.00 Uhr, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark. Der Elbtunnel bleibt also frei, die Polizei warnte dennoch vor Staus.

Die Autobahngesellschaft empfiehlt Autofahrern mit überregionalem Ziel, bereits in Neumünster-Süd die A7 zu verlassen und die Umleitung über die B205, A21 und A1 zu nutzen. Innerstädtisch wird der Verkehr zwischen Hamburg-Eidelstedt und -Volkspark umgeleitet.

Die Asphaltschäden wurden auf der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen dem Stellingen-Tunnel und der Langenfelder Brücke über die Bahngleise festgestellt. Auch der Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Stellingen in Richtung Süden sei betroffen. Der Hauptfahrstreifen wurde bereits in der vorigen Woche repariert. Die jetzt anstehenden Arbeiten in der Nacht zum Samstag seien umfangreicher und lärmintensiv, hieß es.

Der Flüsterasphalt in dem Bereich war erst im Mai 2022 eingebaut worden. Warum die Fahrbahn nach nicht einmal zwei Jahren Schäden aufweist, will die Autobahn GmbH untersuchen lassen. Es seien mehrere Bohrkerne auf dem Hauptfahrstreifen gezogen worden, sagte die Sprecherin.

Der Hamburger A7-Abschnitt wird seit 2014 ausgebaut. Um die Anwohner vor Verkehrslärm zu schützen, wurden in Hamburg-Stellingen und Schnelsen Tunnel errichtet. Der dritte und mit 2,2 Kilometern längste Tunnel ist im Bereich Altona im Bau. Zwischen den Tunneln wurden die Fahrbahnen mit dem Spezialbelag asphaltiert und mit Lärmschutzwänden flankiert.