A7 in Hamburg: Sperrung des Hauptfahrstreifens vorbei

Die 55-Stunden-Sperrung der Hauptfahrbahn auf der A 7 in Hamburg wird am Montagfrüh wieder aufgehoben. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach 55 Stunden wird am Montag um 5.00 Uhr in Hamburg die Sperrung des Hauptfahrstreifens an der A7 in Richtung Flensburg wieder aufgehoben. Die Maßnahme zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld war am Wochenende aufgrund von Brückenbauarbeiten nötig geworden. Während der Zeit waren nur zwei der drei Fahrstreifen befahrbar. Bei den Arbeiten sollten an einer S-Bahnbrücke die beiden Widerlager, die die Brücke halten, ausgetauscht werden.

Seit Beginn der Herbstferien ist bereits die S-Bahnlinie S1, die über die Brücke verläuft, unterbrochen. Fahrgäste müssen noch bis zum Ende der Ferien am 3. November auf Busse umsteigen. Die Ersatzbusse pendeln zwischen den Stationen Othmarschen und Bahrenfeld.