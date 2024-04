A7 in Hamburg nach Unfall in beide Richtungen voll gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Verkehrsunfall in Hamburg-Bahrenfeld ist die Autobahn 7 am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt. In der Nähe der Anschlussstelle Volkspark seien gegen 5.30 Uhr ein Wohnmobil und ein Lastwagen kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Tank des Lasters sei bei dem Unfall aufgerissen. Entsprechend sei Kraftstoff auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern auf der Fahrbahn ausgelaufen.

Wie lange die Straße gesperrt bleibt, war am Freitagmorgen zunächst nicht abschätzbar. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Laut einer Sprecherin der Verkehrsleitzentrale käme es am Morgen bereits zu erheblichen Staus durch die Sperrung. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.