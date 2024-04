A7 im Juni für 55 Stunden gesperrt

Hamburg (dpa) –

Die Autobahn 7 wird wegen der Bauarbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona im Juni erneut voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld ist eine 55-stündige Vollsperrung von Freitag, 7. Juni (22.00 Uhr) bis Montag, 10. Juni (5.00 Uhr) geplant, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Das schließt auch den Elbtunnel ein.

Die betroffenen Anschlussstellen der A7 sollen schon ab 21.00 Uhr nicht mehr befahrbar sein, hieß es. Richtung Süden werde außerdem die Auffahrt Hamburg-Stellingen gesperrt, ebenfalls ab 21.00 Uhr. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr führt in beiden Richtungen über die A1, A21 und B205.

Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Abriss der Fußgänger- und Radfahrerbrücke Baurstraße. Der Abbruch des Bauwerks könne nur während einer Vollsperrung der A7 stattfinden.