A7 Höhe Göttingen in Richtung Kassel zeitweise gesperrt

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Die Autobahn 7 ist bis in die Nacht hinein in Höhe von Göttingen nach einem schweren Verkehrsunfall zeitweise in eine Fahrtrichtung voll gesperrt gewesen. Nach Angaben der Autobahnpolizei waren zwei Fahrzeuge am Sonntagabend kollidiert, es gab Verletzte – eine Person davon wurde schwer verletzt. Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor. Die A7 sei in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg, aufgrund der Aufräumarbeiten voll gesperrt gewesen. Nach etwa vier Stunden seien die Fahrbahnen am frühen Morgen wieder frei gewesen, teilte ein Sprecher am Montag mit.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-826189/2