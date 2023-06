Rendsburg (dpa/lno) –

Nach einer rund 57 Stunden langen Sperrung der A7 bei Rendsburg ist der betroffene Streckenabschnitt nun planmäßig um 5.00 Uhr am Montag freigegeben worden. Wie die Verkehrsmeldestelle Schleswig-Holstein am Montag mitteilte, gibt es zum Start der Woche keine Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zuvor war ein Autobahnabschnitt vollständig gesperrt worden, um Bauarbeiten an einer maroden Brücke zu ermöglichen.