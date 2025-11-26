A7 bei Hamburg-Heimfeld – Unfall sorgt für Morgenstau

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall auf der A7 bei der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld kommt es am Morgen weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Die linke Fahrspur ist noch blockiert, wodurch sich der Verkehr zeitweise staut. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sich die Lage in Kürze entspannt.

Ein Auto war am frühen Morgen auf der linken Seite gegen die Leitplanke gefahren. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde auf einen Abschleppwagen verladen und von der Fahrbahn entfernt. Die Restarbeiten an der Unfallstelle dauern noch an.