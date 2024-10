A7 am Wochenende in Hamburg 55 Stunden gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg drohen am Wochenende wieder Verkehrsbehinderungen: Wegen der Montage neuer Verkehrszeichenbrücken muss die Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen für 55 Stunden voll gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung beginnt am Freitag um 22.00 Uhr und endet am Montag um 5.00 Uhr. Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.