A7-Abschnitt nach Unfall weiter gesperrt

Göttingen (dpa/lni) –

Die Autobahn 7 bleibt nach einem Lkw-Unfall nördlich von Göttingen voraussichtlich noch bis in die Zeit des Berufsverkehrs am Morgen gesperrt. Das gelte zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beiden Fahrtrichtungen, teilte die Polizei in Göttingen mit.

Wegen eines geplatzten Reifens war ein Lastwagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, über den Mittelstreifen gefahren und auf der Gegenfahrbahn umgekippt. Dabei verteilten sich Ladung und Trümmerteile über die Autobahn, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten seien deshalb sehr aufwendig. Andere Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren und die ausgewiesenen Umleitungsstrecken nutzen.