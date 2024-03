A7 ab Quickborn nach Unfall voll gesperrt

Quickborn (dpa/lno) –

Nach einem Verkehrsunfall ist die A7 in Höhe Quickborn (Kreis Pinneberg) am Montagmorgen gesperrt worden. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden sollte einige Stunden andauern, wie die Polizeidirektion Neumünster am Montag mitteilte. Am Morgen war ein Lkw mit Anhänger auf der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg umgekippt. Er war aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelschutzplanke gefahren. Laut Polizei blieb der Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Verkehr wurde umgeleitet, es komme zu Rückstaus, teilte die Polizei mit.