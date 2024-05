A39 Richtung Hamburg nach Unfall gesperrt

Winsen (dpa/lni) –

Auf der Autobahn A39 ist die Strecke zwischen Handorf (Landkreis Lüneburg) und Winsen (Landkreis Harburg) wegen eines Unfalls in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Nachdem ein Lkw am Dienstagabend in Flammen aufgegangen war, wurde in der Nacht zu Mittwoch mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwochmorgen mitteilte. Die Strecke werde für die Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Mittwochnachmittag gesperrt sein. Mit erheblich längeren Fahrzeiten im morgendlichen Pendlerverkehr sei zu rechnen.