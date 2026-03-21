A31 Richtung Emden gesperrt

Emsbüren (dpa/lni) –

Die Autobahn 31 Richtung Emden ist ab der Anschlussstelle Emsbüren (Landkreis Emsland) gesperrt. Grund dafür sei ein nächtlicher Unfall mit zwei Autos, wie die Polizei mitteilte. Ein Wagen hatte sich demnach überschlagen. Der Fahrer ist aktuellen Angaben nach leicht verletzt.

Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Auch über die voraussichtliche Länge der Sperrung zwischen Emsbüren und Lingen hatte die Polizei nichts mitgeteilt.