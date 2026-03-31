A30 nach Lkw-Unfall gesperrt – Stau und Umleitungen

Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die Autobahn 30 bei Osnabrück in Richtung Niederlande seit dem Morgen gesperrt. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen und sollten den Bereich nach Möglichkeit weiträumig umfahren. Durch den Unfall nahe der Landesgrenze ist auch der Verkehr im benachbarten Nordrhein-Westfalen betroffen.

Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sutthausen und Hellern – beides Stadtteile von Osnabrück. Zwei Sattelzugmaschinen seien im stockenden Verkehr kollidiert. Ein Lkw sei mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen, als ein nachfolgender Lastwagen mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf diesen aufgefahren sei.

Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde demnach schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des vorderen Lastwagens sei unverletzt geblieben.

Stau von vier bis sechs Kilometern Länge

Die Autobahn wurde in Richtung Niederlande voll gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Sutthausen abgeleitet, Nebenstrecken seien jedoch stark überlastet. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen bildete sich ein Stau von vier bis sechs Kilometern Länge.

Die Sperrung dauert laut Polizei wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter an und soll voraussichtlich am späten Mittag aufgehoben werden. Autofahrer sollten bis dahin Geduld mitbringen und den Bereich möglichst weiträumig umfahren.