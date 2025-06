A27 nach Unfall gesperrt – drei Verletzte

Nach einem Unfall mit drei Schwerverletzten ist die Autobahn 27 bei Schwanewede in Richtung Cuxhaven gesperrt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Schwanewede (dpa/lni) –

Nach einem schweren Unfall im Landkreis Osterholz ist die Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Ihlpohl und Schwanewede in Fahrtrichtung Cuxhaven voll gesperrt. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.