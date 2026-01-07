A27 nach Schwertransport-Unfall teilweise gesperrt

Geestland (dpa) –

Nach einem Unfall mit einem Schwertransport ist die Autobahn 27 in Niedersachsen nur eingeschränkt befahrbar. Zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde ist die Hauptfahrbahn Richtung Süden nach Angaben der Polizei vorerst gesperrt, die Verkehrsbehinderungen sollen mindestens noch den gesamten Tag andauern.

Auslöser war ein technischer Defekt an einem Schwerlasttransport, der gegen 22.00 Uhr am Dienstagabend in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle Neuenwalde lenkte ein Anhänger nach rechts und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Diese wurde auf mehr als 200 Metern stark beschädigt, der Anhänger verkeilte sich in der Schutzplanke. Der Transport hatte einen rund 72 Meter langen Flügel einer Windkraftanlage geladen.

Für die Bergung des Fahrzeugs und die Sicherung der Fahrbahn wurde die A27 zunächst voll gesperrt. Inzwischen ist der Abschnitt nur noch halbseitig befahrbar. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb ohne Verletzungen, der Schaden wurde auf etwa 75.000 Euro geschätzt.