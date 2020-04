A25 nach Unfall bei Nettelnburg in Richtung Zentrum gesperrt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall». Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Bundesautobahn 25 ist nach einem Unfall bei Hamburg-Bergedorf in Richtung Stadtzentrum gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Nettelnburg abgeleitet und in Neuallermöhe-West wieder auf die A25 zurückgeführt, teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Samstag mit.

Der Unfall habe sich in der Nacht gegen 1.30 Uhr ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die Maßnahmen vor Ort erweisen sich demnach als schwierig. Deshalb könne man derzeit noch nicht absehen, wann die Sperrung wieder aufgehoben wird. An dem Unfall war ein als gestohlen gemeldetes Auto beteiligt. Von dem Fahrer fehlte nach Polizeiangaben zunächst jede Spur. Er habe sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt. Außerdem sei es anschließend zu zwei Folgeunfällen gekommen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.