A24 in Hamburg und A20 in Lübeck am Wochenende gesperrt

Nutzer der A24 müssen am Wochenende in Hamburg einen Umweg in Kauf nehmen. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Hamburg/Lübeck (dpa) –

Wegen Bauarbeiten auf den Autobahnen 24 und 20 ist Hamburg an diesem Wochenende aus dem östlich gelegenen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nicht so gut erreichbar. Die A24 zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und dem Horner Kreisel wird für 58 Stunden gesperrt.

Die Vollsperrung beginnt am Freitag um 19.00 Uhr und dauert bis Montagmorgen 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Als Umleitung ist eine parallel verlaufende Straßenverbindung zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf an der A1 und dem Horner Kreisel ausgeschildert.

Während der Sperrung soll über der A24 zwischen Horn und Hamburg-Jenfeld eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer eingehoben werden. Zugleich ist geplant, die Fahrbahn zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Jenfeld in Richtung Innenstadt zu erneuern.

Weitere Sperrung auf A20 in Lübeck

Auch auf der A20 in Lübeck soll am Wochenende gebaut werden. Im Bereich des Tunnels Moisling ist geplant, den offenporigen Asphalt auszutauschen. Die Autobahn Rostock – Bad Segeberg wird darum zwischen der Anschlussstelle Lübeck-Genin und dem Kreuz Lübeck in Richtung Westen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 20.00 Uhr und geht bis Montagmorgen 5.00 Uhr.

Der Verkehr wird örtlich von Lübeck-Genin zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling an der A1 umgeleitet. Autofahrern, die von Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Hamburg unterwegs sind, wird empfohlen, die A20 schon an der Anschlussstelle Lübeck-Süd zu verlassen und der B207 bis zur Anschlussstelle Talkau an der A24 Berlin-Hamburg zu folgen.

Offenporiger Asphalt – auch als Flüsterasphalt bezeichnet – vermindert den Verkehrslärm, muss nach Angaben des Hamburger Senats jedoch etwa alle acht Jahre erneuert werden. Er kann nur bei trockenem Wetter eingebaut werden. Die geplanten Arbeiten sind darum witterungsabhängig.