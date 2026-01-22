A23 bei Tornesch in der Nacht stundenlang voll gesperrt

Tornesch (dpa/lno) –

Die Autobahn 23 wird am frühen Freitagmorgen im Kreis Pinneberg für viereinhalb Stunden voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, werden Hochspannungsleitungen, die über die Fahrbahnen führen, ausgetauscht. Wegen dieser Seilzugarbeiten wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Tornesch sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Heide gesperrt.

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in der Zeit von 0.00 Uhr bis 4.30 Uhr durchgeführt. Umleitungsstrecken werden eingerichtet. Richtung Heide geht es ab Pinneberg-Nord über die U123, Richtung Hamburg über die U128. Während der Vollsperrung ist das Ausfahren von der Park-Anlage Forst Rantzau-West auf die Autobahn in Richtung Süden nicht möglich.