A21 nach Lkw-Unfall noch bis Mittag voll gesperrt

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Die A21 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist nach einem Lkw-Unfall in beide Richtungen gesperrt worden. Nach Polizeiangaben ist der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Mittwoch in einem Baustellenabschnitt verunfallt, wodurch er in die Mittelleitplanke fuhr und schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Er wurde dabei leicht verletzt und kam in ein anliegendes Krankenhaus.

Die Vollsperrung, aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten werde noch mindestens bis zum Mittag dauern, teilte die Polizei weiter mit. Da der Laster Schinken geladen hatte, der sich durch den Unfall teilweise auf der Fahrbahn verteilt hat, müsse auf Mitarbeiter des Veterinäramt gewartet werden.

Richtung Norden ist die A21 dementsprechend zwischen Bad Oldesloe-Nord und Schwissel gesperrt, in Richtung Süden zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd. Die Umleitung Richtung Kiel führt über die U3 und in Richtung Bargteheide (Kreis Stormarn) über die U98.