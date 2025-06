A21 nach Lastwagenunfall voll gesperrt

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Die A21 zwischen Leezen und Bad Oldesloe ist nach einem Lastwagenunfall in beide Richtungen voll gesperrt. Am frühen Morgen ist im Baustellenbereich ein Zwölftonner von der Straße abgekommen und hat sich auf einer Leitplanke festgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei auch der Tank aufgerissen worden. Der Lastwagen sei mittlerweie abtransportiert worden, die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern den Angaben zufolge aber noch an. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.