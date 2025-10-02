A2 Richtung Braunschweig nach Unfall voll gesperrt

Braunschweig (dpa/lni) –

Die Autobahn 2 ist nach einem Unfall östlich von Braunschweig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Braunschweig-Ost in Fahrtrichtung Braunschweig, wie die Polizei auf Whatsapp mitteilte. Mindestens ein Mensch wurde demnach bei dem Unfall leicht verletzt. Laut der Verkehrsmanagementzentrale staute sich der Verkehr auf fünf Kilometern.

Nach Polizeiangaben war an dem Unfall ein Transporter beteiligt, der auf die Seite gekippt ist. Die Leitplanke sei beschädigt worden. Grund für die Sperrung sei ein großflächiges Trümmerfeld. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Die Beamten empfahlen Verkehrsteilnehmern über die Autobahnen 39 und 391 auszuweichen.