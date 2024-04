A2 bei Wunstorf gesperrt wegen Lkw-Unfall am Freitagmorgen

Wunstorf (dpa/lni) –

Die Autobahn 2 ist zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Berlin am Freitagmorgen gesperrt worden. Ein Lastwagen sei in dem Bereich auf das Absicherungsfahrzeug eines Schwertransportes aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen der großen Menge an Trümmerteilen auf der Fahrbahn sei die Autobahn deshalb zunächst gesperrt worden. Die Aufräumarbeiten sollten laut dem Sprecher voraussichtlich im Verlauf des Freitagmorgens beendet sein. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht abschätzbar.