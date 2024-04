A1-Teilsperrung auf Höhe Hamburg Stillhorn Richtung Süd

Eine Leitbake mit einer Warnleuchte steht an einer Baustelle in der Innenstadt. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen einer zwingenden Sofortreparatur der Fahrbahn wird am Freitag in den frühen Morgenstunden die Autobahn A1 in Richtung Süden nach Bremen auf der Höhe Stillhorn teilweise gesperrt. Ab 3.00 Uhr werde in dem Bereich der Hauptfahr- und Seitenstreifen gesperrt und der Verkehr über die Überholfahrstreifen geführt. Ab 6.00 Uhr werde die Richtungsfahrbahn Bremen gesperrt und der Verkehr einstreifig über die Parallelfahrbahn der Tank- und Rastanlage Stillhorn geleitet, wie die Autobahngesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.

Im Zuge der Sofortmaßnahme sei mit massiven Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Hamburg Stillhorn Richtung Bremen wird den Angaben zufolge von 3.00 Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt. Aus der Innenstadt Hamburgs und aus Lübeck kommend, könne die Baumaßnahme bei Staus über die A255 und B75 umfahren werden. Die Arbeiten sollen gegen 15.00 Uhr, mit Einsetzen des Pendlerverkehrs Richtung Süden, abgeschlossen werden.