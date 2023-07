A1 nördlich von Lübeck ab Mittwochabend gesperrt

Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) –

Die Autobahn 1 wird am kommenden Mittwochabend nördlich von Lübeck zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Ratekau voll gesperrt. Zehn Stunden lang darf dort Richtung Norden nichts rollen – wegen Sanierungsarbeiten. Diese beginnen nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes am Mittwoch um 19.00 und dauern bis zum Donnerstagmorgen 5.00 Uhr. Von Donnerstagabend 20.00 Uhr bis Freitag 5.00 Uhr soll der sanierte Bereich dann neu markiert werden. Während dieser Zeit bleibt in Richtung Norden eine Spur befahrbar, nicht aber für Großraum- und Schwertransporte.