A1 in Hamburg nach Bauarbeiten wieder voll befahrbar

Die Sanierung der A1 in Hamburg ist abgeschlossen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Autobahn 1 bei Hamburg ist nach wochenlanger Verengung wieder auf allen Fahrstreifen geöffnet. Grund für die Teilsperrung südlich des Tunnels «Moorfleet» bis zur Norderelbbrücke in Fahrtrichtung Bremen waren Sanierungsarbeiten seit dem 2. September, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Statt der üblichen drei Fahrstreifen standen zwischenzeitlich nur zwei, in mehreren Nächten auch nur eine Spur zur Verfügung. Ursprünglich war die Einschränkung bis heute um 5 Uhr geplant. Die Sanierung konnte den Angaben zufolge etwas früher abgeschlossen werden.

Der Autobahnabschnitt im Hamburger Südosten gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnen in Deutschland. Durchschnittlich passieren ihn 136.000 Fahrzeuge pro Tag, rund 21 Prozent davon sind Lastwagen. Die A1 bündelt den Verkehr aus dem Ostseebereich und Skandinavien, der an Hamburg vorbei über die Elbbrücken fließt. Der Baustellenabschnitt wurde laut Autobahn GmbH zuletzt im Jahr 2008 grundsaniert.