A1 bis 20.00 Uhr gesperrt

Heiligenhafen (dpa/lno) –

Aufgrund von aufwendigen Bergungsarbeiten nach einem Unfall mit einer Sattelzugmaschine wird die A1 von 16.00 Uhr bis voraussichtlich 20.00 Uhr zwischen Gremersdorf und Heiligenhafen Mitte voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die U105, wie die Polizei mitteilte.

Grund für die Vollsperrung ist ein Unfall am frühen Morgen, bei dem ein 63-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine von der Fahrbahn abkam, einen Wildschutzzaum durchbrach und anschließend im Feld zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand.