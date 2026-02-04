A1 bei Stapelfeld nach Unfall mit Lastwagen gesperrt

Die Autobahn A1 wurde wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen zwischen Stapelfeld und Barsbüttel vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Stapelfeld (dpa/lno) –

Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 1 zwischen Stapelfeld und Barsbüttel (beide Kreis Stormarn) ist die Strecke stundenlang gesperrt. Nach Angaben der Polizei verlor der 53 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs am Morgen auf der glatten Autobahn die Kontrolle und fuhr auf ein Auto auf. Beide Fahrzeuge kollidierten mit der Außenleitplanke, der Sattelzug durchbrach sie.

Rettungskräfte befreiten den 57 Jahre alten Autofahrer und brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei den Abschnitt Richtung Hamburg. Die Bergung des Sattelzugs dauerte bis zum Nachmittag an.