A1-Auffahrt Reinfeld zwei Nächte lang gesperrt

Reinfeld (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten wird die Autobahnauffahrt Reinfeld zur A1 in Richtung Hamburg zwei Nächte lang gesperrt. In den Nächten zum Mittwoch und zum Donnerstag können Autofahrer zwischen 20.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens nicht auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren. Betroffen sei nur die Auffahrt, das Abfahren sei weiter möglich, teilte die Autobahn GmbH Nord am Montag mit. Hintergrund der nächtlichen Sperrungen ist der Umbau der Verkehrssicherung in einer Baustelle.