99-Jähriger nach Raubüberfall in St. Peter-Ording gestorben

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

Bei einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in St. Peter-Ording ist der 99 Jahre alte Mann gestorben. Vermutlich drei Täter hätten am Donnerstagabend an der Haustür der Senioren im Kreis Nordfriesland geklingelt und seien beim Öffnen gewaltsam eingedrungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die drei Männer erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld und Wertgegenstände.

Der 99 Jahre alte Mann starb nach Angaben der Polizei durch den Überfall am Tatort, seine 79 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Einzelheiten zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben.