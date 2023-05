98.000 Zuschauer: Rekord für Spring- und Dressur-Derby

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hoffnung der Organisatoren auf einen Zuschauerrekord für das Derby-Turnier in Hamburg hat sich erfüllt. Etwa 98.000 Besucher waren von Mittwoch bis zum Sonntag zum Pferdesport-Klassiker in Klein Flottbek gekommen. Damit sei die alte Bestmarke aus der Vor-Coronazeit von mehr als 93.000 deutlich übertroffen worden, sagte Turnierchef Volker Wulff am Sonntag noch vor der Entscheidung um das 92. deutsche Spring-Derby. «Ich bin mega-zufrieden», meinte er. «Ich kann mir vorstellen, dass wir bald die 100.000 knacken.»

Erstmals seit 2008 fand das Turnier ohne die Global Champions Tour statt. Die Millionenserie hatte sich mehr Raum beim Turnier gewünscht. Wulff wollte den Derby-Charakter der Traditionsveranstaltung nicht verändern. Auch ohne die Global Champions Tour waren in der Spring-Konkurrenz zahlreiche Weltklasse-Reiter dabei. Dabei half der Umstand mit, dass an diesem Wochenende kein vergleichbares Turnier weltweit auf diesem Niveau stattfand.

Der Große Preis, der bislang zur Wertung der Global Champions Tour zählte, war wie in den Jahren zuvor mit 300.000 Euro dotiert. Den Sieg hatte sich am Samstag Gerrit Nieberg auf Ben im Stechen gesichert. Das Preisgeld für das Spring-Derby stieg von 120.000 auf 153.000 Euro.